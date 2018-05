Polizia vicino ai giovani per sviluppare responsabilità Tracciato il bilancio dei progetti promossi tra la Questura sannita e le scuole

Abbiamo contribuito a sviluppare il senso di responsabilità sociale dei giovani” Così il questore di Benevento, Giuseppe Bellassai durante il suo intervento presso la sala riunioni della Questura alla conferenza stampa indetta per tracciare il bilancio finale dei progetti promossi nel corso dell'anno scolastico 2017/2018 nelle scuole della provincia di Benevento.

All'appuntamento presenti anche Daniele De Martino, del Compartimento di Polizia Postale di Napoli; Monica Matano, dirigente dell'Ufficio Scolastico provinciale di Benevento e Lorena Capolupo, Primo Dirigente della Questura sannita.

“Il nostro obiettivo – ha spiegato il Questore – è stato quello di consolidare il rapporto di fiducia con gli studenti e favorire la loro partecipazione nell’amministrazione della sicurezza. In quest’ottica la Questura ha concepito i tre progetti che sono stati realizzati in questo anno scolastico. Tanti sono stati gli appuntamenti con gli alunni, per i quali è stata prevista un’attività differenziata in base alla loro età".

“L'educazione alla legalità – ha sottolineato il numero uno della Questura – ha per oggetto la natura e la funzione delle regole nella vita sociale, i valori della democrazia, l'esercizio dei diritti di cittadinanza. Educare alla legalità significa elaborare e diffondere la cultura dei valori civili, consente l'acquisizione di una nozione più profonda dei diritti di tutti, partendo dalla consapevolezza della reciprocità fra soggetti dotati della stessa dignità. Essa aiuta a comprendere come l'organizzazione della vita personale e sociale si fondi su un sistema di relazioni giuridiche, sviluppa la consapevolezza che condizioni quali dignità, libertà, solidarietà, sicurezza non possano considerarsi come acquisite per sempre, ma vanno perseguite, volute e, una volta conquistate, protette. Oltre ad essere una premessa culturale indispensabile, l’educazione alla legalità si pone come un sostegno operativo quotidiano, perché solo un'azione radicata saldamente nelle coscienze e nella cultura dei giovani, potrà acquisire caratteristiche di duratura efficienza, di programmata risposta all'incalzare del fenomeno criminale”.