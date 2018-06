Mamme sannite in presidio contro la discarica Si sono riunite in piazza Risorgimento: protestano contro l'impianto di Sassinoro

Sit in di protesta, probabilmente itinerante e a oltranza, delle mamme sannite contro la discarica che dovrebbe sorgere a Sassinoro. Le mamme si sono riunite questa mattina in Piazza Risorgimento chiedendo che l'attenzione resti alta sull'argomento e che si eviti uno scempio sul territorio. “Lo scopo della nostra presenza – hanno spiegato le mamme – sarà quello di informare il popolo sannita sugli scempi che si vogliono compiere con le discariche. Sarà l'occasione per raccontare le tradizioni della nostra terra e ricordare le nostre radici anche attraverso la presentazione di alcuni libri.

La società beneventana deve oggi proteggere l'ambiente naturale messo in grave pericolo dagli scarichi nocivi e dagli interessi del malaffare. L'inquintamento e la progressiva scomparsa di ogni forma di vita nei fiumi; l'inquinamento atmosferico e dei terreni compromettono la salute e la vita di tutti”.

Ai microfoni di Ottochannel una delle mamme ha spiegato: “Dobbiamo riportare l'attenzione, che sta calando, sul problema. Non stanno arrivando le risposte che ci saremmo aspettate, non ci si rende conto che il problema riguarda tutti. Vogliamo risposte a breve”.

Per quanto attiene al presidio le mamme spiegano: “Resteremo qui ad oltranza, spiegando alle persone guardandole negli occhi perché le nuove tecnologie non bastano, fanno sembrare il problema distante, invece è reale e riguarda tutti noi”.

Anche il sindaco Mastella è arrivato al presidio, dichiarando: “Loro sono ostinate e fanno bene. Bisogna stare accanto alle mamme, troppo spesso c'è rassegnazione però, non vedo grossa mobilitazione come sulla questione dell'ospedale. Sembra diventata una questione tra me e la dirigenza del Rummo e invece non è così”.