Bimbi delle scuole al Comune per parlare di Legalità Hanno esposto le loro richieste ai consiglieri e al sindaco Mastella

I bambini delle sezioni dell’Infanzia del II° e del III° anno della Scuola Paritaria “Madre Orsola Mezzini” di Benevento, nell’ambito del Progetto Educativo “Sulla strada verso la legalità”, lo scorso 28 maggio sono andati in visita al Palazzo Mosti. A riceverli, in prima battuta, in attesa dell’arrivo del Sindaco, i consiglieri comunali Enzo Lauro e Francesco De Pierro, nella duplice veste di amministratori e debiti papà (nelle fila della scolaresca vi erano infatti anche i figli Carlotta e Giovanni) che unitamente ai bambini tutti si sono ritrovati nell’Aula Consiliare e hanno giocato a “fare finta di”: essere Sindaco, Presidente, Assessore, Segretario e Consigliere Comunale. Hanno indossato i panni dei nostri Amministratori ed hanno fatto osservazioni e avanzato proposte. Con i loro occhi attenti durante il percorso che dalla Villa Comunale li portava verso via Annunziata, hanno avuto modo di ammirare la bellezza della nostra città, di conoscerne la storia ma anche di misurarsi con alcune difficoltà che incontra ogni cittadino camminando a piedi. Vorrebbero una città più pulita, senza scritte sui muri, senza bottiglie di vetro e sacchi della spazzatura abbandonati incivilmente fra i vicoli. Naturalmente, i piccoli cittadini non si sono lasciati sfuggire l’opportunità di richiedere direttamente al Sindaco Clemente Mastella che li ha benevolmente accolti, più spazi verdi e attrezzati adatti alle loro necessità. Insomma una mattinata di sole, è stata il pretesto per guardare la loro città con occhi diversi, non solo con lo sguardo rivolto al passato e al presente, ma soprattutto in vista di un futuro da costruire insieme come cittadini del domani.