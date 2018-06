Assalto a gazebo Lega: "I migranti non c'entrano, anzi..." "Un facinoroso voleva convincerli ad attaccare: senza successo vista la loro educazione"

Tensione ieri a Benevento, in centro, dov'era stato allestito un gazebo della Lega per le operazioni di tesseramento. Un cittadino si sarebbe scagliato contro gli attivisti, provando a coinvolgere anche alcuni migranti che erano nei paraggi. In un primo momento, viste le denunce degli attivisti del partito di Salvini si era pensato a un vero e proprio attacco, in realtà si è trattato solo dell'invettiva di un uomo.

Il coordinamento provinciale infatti aveva raccontato: “Qualche facinoroso si è avvicinato aizzando le persone di colore presenti in strada a distruggere il gazebo in segno di protesta verso la Lega di Salvini con parolacce ed ingiurie. Tempestivamente è stato richiesto l'intervento delle forze dell'ordine che in pochi minuti hanno riportato la calma. si è trattato di un singolo personaggio che ha provato a fermare delle persone di colore per strada invitandoli a distruggere il gazebo installato a piazza Risorgimento ma che queste persone, con la massima educazione e il massimo rispetto, non hanno ceduto alla provocazione e il tutto si è risolto in pochi minuti grazie all'intervento tempestivo della Polizia di Stato. Per mere ragioni di carattere organizzativo, si è ritenuto opportuno annullare la tappa prevista domenica”.

Digos al lavoro per identificare il facinoroso.