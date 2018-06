Anche Galdiero (Cgil) contro Serluca: "La mafia non ha vinto" "C'è ancora chi non si rassegna e lotta ogni giorno"

Anche la Cgil condanna le dichiarazioni rilasciate dall'assessore al Bilancio, Maria Carmela Serluca, relative ai danneggiamenti di una struttura confiscata alla mafia. La Serluca aveva reagito con rassegnazione, palesando una lotta impari tra istituzioni e malaffare. Dichiarazioni che hanno sorpreso molti. Oggi Rosita Galdiero, segretaria Cgil Benevento replica associandosi alle parole dell'associazione Libera: “Ancora una volta, siamo con Libera, alcune affermazioni, fatte da rappresentanti delle Istituzioni, nel caso di specie, dall’assessora Serluca, gettano nello sconforto. No, ci dispiace, ma la mafia non ha vinto, non ha vinto, perché vincono ogni giorno quelle donne e quegli uomini che sul nostro territorio, combattono la mafia, nei modi, negli atteggiamenti, nei ricatti. No, non ha vinto la mafia, per tutte quegli uomini e quelle donne che hanno perso la vita per fare il proprio lavoro, il proprio dovere. No, non ha vinto la mafia, perché ogni giorno uomini e donne lottano, denunciando ogni tipo di sopruso che subiscono, in nome dell’amore, del possesso, del lavoro, del bisogno. No, ci dispiace, Assessora, ma la mafia a Benevento non ha vinto, perché ci sono ancora uomini e donne, giovani e anziani che non si rassegnano allo stato delle cose, che lottano perché credono nel valore della giustizia e delle Istituzioni, che hanno seminato speranza e risveglio delle coscienze addormentate, sopite. Ecco, quelle donne e quegli uomini sono quelli che amano la propria terra, che accolgono, che consigliano e che infine danno esempi, noi #stiamoLibera”