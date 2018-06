Asia, anche per i rifiuti Mastella punta al modello Gesesa Incontro con l'amministratore Madaro: meno deficit e servizi migliori

Un nuovo assetto per Asia, l'azienda per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di Benevento. Secondo la maggioranza a palazzo Mosti è inevitabile l'ingresso di capitale privato nella partecipata. L'obiettivo è creare gli stessi equilibri di Gesesa, l'azienda per la gestione delle risorse idriche.

Per il sindaco Mastella le condizioni economiche di Asia non sono più sostenibili, anche a fronte di un servizio che “per qualità ed intensità” non risulta sufficiente.

Nel pomeriggio, l'incontro tra Mastella e Madaro, amministratore delegato di Asia, per mettere a punto una comune strategia per evitare un pericoloso stop al servizio, che cadrebbe in piena estate.

Nessun dubbio, invece, riguardo la nuova sede operativa della partecipata del comune: sarà l'ex sede della Laser, a Ponticelli. Il bene è nella disponibilità dell'amministrazione e si conta di inaugurarla entro il primo luglio prossimo.

Intanto, i dipendenti di Asia anche questa mattina hanno manifestato sotto palazzo Mosti: dubbi sul futuro ma anche proteste per il mancato reimpiego degli operai interinali.