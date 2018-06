Al Via torneo "Friends" in memoria di Delcogliano e Iermano La manifestazione organizzata da Libera e Azione Cattolica

Prenderà il via domani, 5 giugno, alle ore 20, presso il campetto della Parrocchia SS. Addolorata al Rione Libertà, la XIII Edizione del Torneo “Friends” organizzato dall'Azione Cattolica parrocchiale in collaborazione con il coordinamento provinciale di Libera. Il torneo sarà dedicato alla memoria di "Aldo Iermano e Raffaele Delcogliano, esempi di onestà, amicizia e senso del dovere".

Quest'anno la Memoria sarà in campo: i giocatori delle squadre partecipanti al torneo, infatti, indosseranno una fascia col nome di una vittima innocente; un modo per fare memoria e avere un undicesimo giocatore in campo. È così che la memoria intende farsi azione, responsabilità ed impegno per tutti.

Sarà un mese dedicato allo sport, al sano divertimento e alla memoria.