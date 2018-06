"A spasso nel tempo... Benevento Romana" L'iniziativa delle scuole "Nicola Sala" Pacevecchia e Federico Torre per rivivere la storia

Successo a Benevento per l'iniziativa “A spasso nel tempo... Benevento Romana”, organizzata dalle quinte elementari dei plessi “Nicola Sala” e “Pacevecchia” e dall'Istituto comprensivo Federico Torre. Protagonisti dell'iniziativa centinaia di studenti e numerose insegnanti che hanno coordinato le attività.

Gli alunni hanno inscenato, all'ombra dell'Arco di Traiano uno squarcio di vita dei Romani al tempo del celebre imperatore Traiano.

Non semplice la preparazione dell'evento che ha ovviamente ricevuto il via libera del Comune per l'allestimento dell'evento. Scenografie ed allestimenti altamente realistici e di grande impatto anche agli occhi dei tanti turisti che si sono fermati per ammirare i ragazzi nella loro rievocazione storica. Il corteo di bambini, tutti vestiti con costumi dell'epoca romana ha attraversato il Corso Garibaldi fino ad arrivare alla Rocca dei Rettori. Un plauso agli alunni ma ovviamente anche agli insegnanti e ai genitori per in un solo mese e mezzo hanno saputo allestire tutta la manifestazione. Un'opportunità di apprendimento per i bambini che hanno potuto rivivere in prima persona tutto quello finora studiato solo dai testi scolastici.