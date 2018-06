Venerdì, in piazza Risorgimento, check up medici gratuiti Street Health Tour, l'8 giugno l'iniziativa dell'Ania a Benevento

Check up medici gratuiti per vista, udito, funzioni cardiache e concentrazione di monossido di carbonio nei polmoni, oltre a test psicologici per valutare la predisposizione verso malattie neurodegenerative. Il tutto in tempi rapidi e con l’ausilio di tecnologie innovative, per avere una consulenza offerta da medici specialisti che analizzano lo stato di salute e danno indicazioni per uno stile di vita sano.

E’ lo scopo dello Street Health Tour, l’iniziativa della Fondazione Ania (Associazione nazionale imprese assicurative) che farà tappa a Benevento venerdì 8 giugno. In piazza Risorgimento sarà allestito un truck dove sarà possibile effettuare check up medici in forma totalmente gratuita. La struttura sarà operativa dalle 10 alle 18 e sarà possibile effettuare i controlli prenotandosi a partire dalle 9.45 direttamente presso l’area del truck.

Partita da Napoli il 7 giugno, la manifestazione che sarà a Benevento coinvolgerà 10 città in Campania, Puglia e Basilicata. Di seguito l’elenco completo delle prossime tappe: 9 giugno: Foggia - Piazzale Anna De Lauro Matera; 10 giugno: Barletta – via Trani angolo via Andria;11 giugno: Trani – Piazzale Plebiscito; 12 giugno: Brindisi – Piazza Cairoli; 13 giugno: Taranto – via Mignogna;14 giugno: Matera – Piazza Giacomo Matteotti; 15 giugno: Potenza – viale Vincenzo Verrastro; 16 giugno: Salerno – Piazza Concordia