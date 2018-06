"Cenerentola Napoletana" in scena a Pezzapiana Organizzato dalla Parrocchia Spirito Santo

“Cenerentola Napoletana” è il titolo della commedia musicale che andrà in scena domenica 10 giugno alle 20,30 nella piazza antistante la parrocchia dello Spirito Santo, in contrada Pezzapiana, Benevento. A rappresentarla una ventina di “attori in erba”, piccoli interpreti che sono alla loro prima esperienza, ed hanno in media otto, nove anni. Non è stato facile tenerli insieme: ne sanno qualcosa la responsabile della recitazione la professoressa Anna R. Baldini e quello del canto, il professore Peppino Colarusso che hanno lavorato in laboratori attivi dal mese di novembre dell’anno scorso, coadiuvati da alcuni volontari. Lo spettacolo sarà filmato e fotografato dai ragazzi del teatro che non saranno impegnati come attori, anche loro guidati da un esperto fotografo. Le attività e le attrezzature sono state finanziate dalla Regione Campania che in questo modo riconosce il valore sociale degli oratori parrocchiali. Una novità per i ragazzi delle nostre contrade, le cui famiglie sono costrette a lunghi spostamenti pur di far partecipare i propri figli a iniziative formative come questa. Una novità anche per la proposta cristiana della nostra parrocchia che si sforza di trovare mezzi sempre attuali per comunicare la vita buona del Vangelo, pur nella povertà di ambienti parrocchiali che oggi risultano largamente insufficienti .