#Orizzontesud, il 12 Giugno approda a Benevento “Il futuro e le prospettive del Sannio". Liverini: "Intendiamo accendere i riflettori sul Sannio"

“Il futuro del sannio e le sue eccellenze” è il tema al centro del dibattito che si terrà il prossimo 12 giugno durante i lavori di Orizzonte Sud, l’evento organizzato presso il Complesso San Vittorino dal Corriere della Sera e Corriere del Mezzogiorno che fa tappa nelle città del Meridione per incontrare imprenditori, amministratori, intellettuali e artisti del territorio.

“Il futuro e le prospettive del sannio” saranno raccontate dai relatori invitati al dibattito che, affrontando vari temi, presenteranno la situazione ed il contesto attuale e illustreranno le prospettive future del territorio.

“Attraverso il Format ‘Orizzontesud’ intendiamo accendere i riflettori sulla nostra provincia e aprire un dibattito con eccellenze dell’imprenditoria locale che rappresentano un tassello fondamentale per le prospettive di sviluppo futuro del territorio e della sua economia", spiega Filippo Liverini Presidente di Confindustria Benevento. "La provincia ha registrato nel 2017 un tasso di crescita dell’1,5%, così come l’export ha visto un incremento dell’1,4% . Ma bisogna ancora lavorare per migliorare il reddito pro capite e incrementare il tasso di occupazione. Per raggiungere questi obiettivi stiamo lavorando su asset strategici che approfondiremo durante i lavori convegnistici”

La provincia di Benevento, sede di una manifattura variegata e destinataria di ingenti investimenti in opere infrastrutturali è sempre più attenzionata da investitori e mette in luce caratteristiche e peculiarità che portano alla ribalta un territorio unico.

Solidità finanziaria, qualità, serietà, sono alcune delle caratteristiche che contraddistinguono l’imprenditoria locale.

Sede di siti storici, culturali ed archeologici esclusivi, Benevento e la sua provincia riescono sempre a stupire per la capacità di rimettersi in moto anche dopo un’alluvione devastante e per sapersi riproporre in chiave unica ed esclusiva su premi letterari e per prospettive di investimenti.

Introdurrà i lavori Enzo d’Errico Direttore Corriere del Mezzogiorno, mentre modererà Antonio Polito Vicedirettore Corriere della Sera.

Saranno relatori: Clemente Mastella Sindaco di Benevento, Filippo Liverini Presidente Confindustria Benevento, Costanzo Jannotti Pecci Presidente Federterme , Antonio Affinita CEO SAPA Group, Stefano Bolognese Business Executive Officer Buitoni Nestlé Italia,Antonio Liotti Responsabile Gestione, Formazione e Sviluppo Risorse Umane Leonardo, Paolo Raia Head of Operations Wind Southern Europe di E.ON Climate and Renewables, Fulvio Rillo Direttore Generale Rillo Costruzioni srl, Oreste Vigorito Presidente Benevento Calcio | Presidente Gruppo IVPC