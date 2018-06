Santa Maria della Pace: il nuovo parroco è don Teodoro Rapuano La nomina dell'arcivescovo Felice Accrocca

Nuovo parroco per Santa Maria della Pace e Santa Rita di Benevento. Sua eccellenza l’Arcivescovo Felice Accrocca, in data 11 giugno 2018, ha nominato il rev.do sacerdote don Teodoro Rapuano, parroco di Santa Maria della Pace in Benevento. Sarà immesso nel possesso canonico del suo nuovo ufficio il prossimo lunedì 19 giugno