Carenza anestesisti, Mortaruolo (Pd): "Critica drammaticità" Interrogazione al presidente De Luca: "Situazione al Rummo non consente di garantire interventi"

Il consigliere regionale sannita del Partito democratico, Erasmo Mortaruolo ha presentato un'interrogazione che sarà discussa con urgenza durante il prossimo Question Time in Regione sulla situazione critica che permane all'ospedale Rummo di Benevento a causa della carenza di anestesisti rianimatori che “è sempre stata cronica ma negli ultimi tempi – scrive Mortaruolo - ha assunto una critica drammaticità che non consente allo stato alla nostra U.O.C. di garantire gli interventi chirurgici in elezione e con grande difficoltà le guardie di urgenza; tenuto conto che le prestazioni erogate presso l'Azienda Ospedaliera Rummo sono di importanza vitale per i cittadini della provincia di Benevento e per i pazienti provenienti dalla Campania e da altre regioni limitrofe; sembrerebbero operative sole 11 unità per effettuare turni di guardia con carico di lavoro di 7/8 notti al mese (altre 4 unità sono dispensate e garantiscono solo guardie diurne e festive); per i prossimi mesi di luglio, agosto e settembre, causa le ferie estive, si profilano difficoltà nel garantire le guardie. Il monte ore da coprire al momento – spiega ancora il consigliere regionale e vicepresidente della Commissione agricoltura - parrebbe elevato rispetto alla effettiva disponibilità; i pensionamenti degli ultimi anni, i trasferimenti, i concorsi vinti in altre aziende ospedaliere, non sono adeguatamente stati rimpiazzati. L'attuale organico formato da sole 15 unità non permetterebbe di assicurare tutti i servizi; ritenuta eccessivamente dannosa per la popolazione sannita la permanenza di tali criticità; considerato che occorre salvaguardare le realtà di eccellenza sanitaria della provincia di Benevento rinomata per la tutela della salute del cittadino; la Regione Campania ha bandito un concorso per 5 unità si prevedono tuttavia tempi lunghi di potenziamento della U.O.C. che genereranno l'impossibilità di garantire servizi essenziali, quali le urgenze/emergenze di pronto soccorso ed intraospedaliere, e di sale operatorie, con interventi rimandati e prolungamento di liste d'attesa”.

Per questi motivi Mortaruolo 'interroga' il Presidente della Giunta, in qualità di Commissario alla Sanità e chiede “quali azioni si intende intraprendere per evitare gravissime ripercussioni sui livelli assistenziali e dare prospettive idonee che siano in linea con il riconosciuto profilo di eccellenza del reparto di Anestesia e Rianimazione che si presenta come servizio sanitario di vitale importanza per la vita dei cittadini”.