Al Museo Arcos mostra "Mario Lanzione. Materiche Geometriche" Le scuse di Arcos e Provincia al professore Bugli per l'erroneo inserimento nel programma 2017

E’ ormai definito il Programma espositivo 2018/2019 del Museo Arcos di Benevento. Lo comunica Claudio Ricci, presidente della Provincia di Benevento, che ha ricevuto assicurazioni in tal senso dal Direttore artistico Ferdinando Creta, recentemente da lui riconfermato alla guida dell’Istituto dopo una procedura di valutazione ad evidenza pubblica.

L’attività espositiva del Museo Arcos riparte, comunque, già da sabato 16 giugno, alle 17,30, con l’inaugurazione della mostra “Mario Lanzione. Materiche Geometrie”, curata dallo stesso direttore Ferdinando Creta: in finissage, il 9 settembre 2018, la mostra sarà arricchita da un catalogo con contributi critici di Massimo Bignardi e Francesco Creta.

L’evento dedicato a Lanzione, che nasce dopo i riscontri di pubblico e di critica più che positivi degli ultimi anni per le esposizioni estemporanee al Museo Arcos, si realizza nonostante i ben noti ristrettissimi margini operativi legati alle esigue (o quasi inesistenti) risorse finanziarie a disposizione dell’Ente Provincia. Tuttavia, come precisa il Presidente Ricci, grazie alle politiche culturali avviate sin dal suo insediamento, con l’impegno del Direttore artistico Creta, che esercita il proprio ruolo a titolo gratuito, la Programmazione e le mostre allestite rispondono sia alle nuove istanze dell’arte contemporanea, sia al mantenimento degli standard qualitativi del Museo di Arte Contemporanea di via Stefano Borgia.

Il direttore Creta, nel suo lavoro per la definizione del Programma 2018, ha tenuto conto della straordinaria varietà delle forme espressive e dei nuovi linguaggi dell’arte ed ha puntato sul coinvolgimento di maestri internazionali e di artisti già affermati sul nostro territorio.

Per l’occasione, il direttore ha voluto precisare che, nel gennaio 2017, era stata da lui stesso ipotizzata per il Programma artistico 2017 una mostra, dal titolo “I Bugli. Mostra confronto tra generazioni: Enrico e Carlo, padre e figlio”, che non ha potuto essere allestita in quanto mai confermata dal professore Enrico Bugli: il Maestro, infatti, si è dichiarato indisponibile a concedere l’esposizione presso Arcos o presso qualsiasi altro Istituto culturale di proprie d’arte, indisponibilità, peraltro, datata, come dallo stesso professore Bugli sottolineato in una sua mail indirizzata al Presidente della Provincia.

Pertanto, la Direzione di Arcos e la stessa Provincia rivolgono le scuse al professore Enrico Bugli per l’accaduto e per l’involontario coinvolgimento nella ipotizzata Programmazione 2017.

Intanto, in occasione dell’evento inaugurale della mostra “Mario Lanzione. Materiche Geometrie” di sabato prossimo, si precisa che lo stesso sarà allietato dall’Ensemble dell’Orchestra filarmonica di Benevento (Maya Martini, arpa; Vittorio Coviello, flauto; Agostino Napolitano, clarinetto); è inoltre prevista la degustazione dei prestigiosi vini della Vecchia Masseria Venditti, tra i più importanti della straordinaria produzione enologica del Sannio intero.

E’ prevista alla inaugurazione l'intervento del Presidente della Provincia Claudio Ricci, del Vice Presidente Francesco Maria Rubano, dell’artista, del curatore, del critico d’arte Massimo Bignardi e dell’artista Angelo Casciello.