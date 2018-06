L'Asl presenta le opere realizzate dagli alunni del "Virgilio" Il Liceo Artistico espone presso i locali del Centro di Riabilitazione di via Mascellaro

Martedì 19 giugno, alle ore 11, la Asl di Benevento presenterà alla cittadinanza e alla stampa le opere realizzate dagli alunni del Liceo Artistico “Virgilio” di Benevento per decorare i locali del Centro di Riabilitazione di via P. Mascellaro. Si tratta di un’attività che i ragazzi hanno realizzato nell’ambito di un progetto di alternanza scuola-lavoro denominato “Cromoterapia” promosso dal dirigente dell’Uoc Assistenza Riabilitativa del Distretto Sanitario Bn1, dott. Luigi Iacobacci, e approvato sia dal direttore generale, Franklin Picker, che dal dirigente scolastico del “Virgilio”, Giovanni Liccardo.

“La cromoterapia – ha spiegato Iacobacci - è diventata una vera e propria medicina integrativa, nel senso che si integra facilmente con altre terapie o trattamenti per potenziarne il risultato: usa i colori per aiutare il corpo e la psiche a ritrovare il loro equilibrio naturale, attraverso effetti fisici e psichici. Le opere realizzate dai ragazzi hanno utilizzato tecniche e forme artistiche diverse, ma tutte ispirate a temi inerenti la Medicina Riabilitativa”.

All’incontro parteciperanno il management aziendale, il dirigente scolastico del “Virgilio”, gli insegnanti e gli studenti del Liceo Artistico.