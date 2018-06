Benevento collegata con alta velocità di Italo Da oggi quattro corse da e per Benevento fino alla stazione di Afragola

Da oggi Benevento è collegata all'alta velocità di Italo treni grazie al collegamento Benevento – Caserta fino alla stazione ferroviaria di Afragola. Si tratta di un collegamento per Italo, espletato dalla Trotta Bus che, a Benevento e in altre città d'Italia gestisce il trasporto pubblico locale.

Con un unico biglietto, infatti, i viaggiatori potranno partire da Benevento e salire a bordo di Italo. Italobus garantirà infatti 4 collegamenti da e per Benevento (dal terminal alle 5:30 per la coincidenza con il treno per Torino) ed alle 11:25 per consentire ai sanniti di salire a bordo del treno per Milano; il ritorno da Afragola, invece, è alle 8:55 in coincidenza con il treno per Roma ed alle 18:30 in coincidenza del convoglio per Milano.

Questa mattina al viaggio inaugurale presenti il sindaco Clemente Mastella che ha ribadito l'importanza del nuovo collegamento anche in termini turistici per la città di Benevento.

“Bisogna fare un po' di pubblicità soprattutto per chi deve arrivare da fuori provincia per visitare la nostra città. Una cosa in più. Il cittadino usufruisce di questo mezzo in concomitanza con i bus cittadini e poi con il treno Italo”.

Mastella si è poi soffermato sulla questione riduzione delle corse Benevento - Napoli via Valle Caudina. “Pacato dissenso nonostante in estate i pendolari, specialmente gli studenti, non viaggino. A questo punto - ha ribadito Mastella – si deve puntare su una metropolitana leggera, seria e veramente utile per coloro che sono costretti a percorre questa tratta”.