Interruzione idrica a Benevento e Torrepalazzo: ecco le zone Da questa notte fino a domani sera in numerosi quartieri della città e periferia

La Regione Campania ha comunicato che deve eseguire lavori urgenti e indifferibili di riparazione di una perdita sulla condotta DN 500 Torano – Biferno, sulla tratta Curti - Benevento, per la quale si rende necessaria la sospensione dell'erogazione idrica a Benevento e zona Torrepalazzo di Torrecuso. GESESA, pertanto deve sospendere l’erogazione nelle seguenti zone di Benevento:

dalle ore 22.00 di oggi 14 giugno, alle 06.00 di domani mattina 15 giugno: Viale Mellusi e Viale Atlantici con relative traverse – Via Calandra - Via Meomartini – Viale Rotili - Via Avellino - Via Fontanelle – Piazza Castello – Via Perasso – Via Collevaccino - parte alta Corso Garibaldi – Pacevecchia, Parte di Ponticelli e zona Ponte delle Tavole.

- 06.00 fino alle 20.00 di domani 15 giugno:

Zona Capodimonte (tutta area di Capodimonte compresa Via Croce Rossa, (IACP e 167) - Zona ASI (Area Industriale); Contrada Coluonni; Contrada Olivola; Contrada San Vitale – Contrada Scafa – Contrada Masseria del Ponte; Contrada Cancelleria tutta e Contrada Piano e Cappelle; Contrada San Giovanni- Contrada Francavilla-– Contrada Lammia – Contrada Bonavita – Contrada Mosti- Contrada La Francesca- Contrada Le Murate-Contrada Ponte Cardone. Zona Torrepalazzo compreso la zona ricadente nel Comune di Torrecuso.

La GESESA si scusa per i disagi arrecati alle utenze, non dipendenti dall’attività di gestione, ed è come sempre, attenta e pronta ad intervenire per ogni situazione di emergenza che richieda il suo intervento immediato. Inoltre collegandosi al sito www.gesesa.it, alla pagina facebook e su tutti i social dell’Azienda, le informazioni relative a questa interruzione del servizio saranno disponibili in tempo reale. Per qualsiasi altra informazione o emergenze e guasti è sempre attivo il numero verde 800 51717.