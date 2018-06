Antonio, dal Sannio con un sogno: "Creerò un drone subacqueo" La storia di un giovane studente di Sant'Agata de'Goti

Ha superato una selezione tra oltre 150 coetanei da tutta Italia, ha messo in una valigia vestiti e sogni e dal comune di Sant’Agata dei Goti, in provincia di Benevento, è partito alla volta di Roma per frequentare fino al 15 giugno insieme ad ai suoi coetanei la seconda edizione di “Summer Lab”, la scuola estiva organizzata dall’Università Campus Bio-Medico di Roma per loro completamente gratuita. Antonio frequenta il quarto anno dell’Istituto superiore Alfonso Maria De’ Liguori di Sant’Agata dei Goti ed è arrivato a “Summer Lab” con un sogno: progettare un drone subacqueo. “Summer Lab si adatta molto al mio percorso di studio e in futuro mi piacerebbe studiare qui Ingegneria”. Come molti suoi coetanei, Antonio è affascinato dalla robotica e dalla elettronica: la sua passione gli ha permesso di essere selezionato da una commissione di docenti universitari della facoltà di Ingegneria tra oltre 150 studenti italiani provenienti da tutto il Paese. “Sono stato nei laboratori di automation control e ho programmato una applicazione per smartphone Android e con l’aiuto dei tutor ho conosciuto nuove metodologie di studio”. Lui che già da anni usa le schede di Arduino “col quale ho realizzato quest'anno una casa domotica affiancata da una serra automatizzata”. Antonio guarda il futuro con curiosità e in tasca ha già una certezza: “Se diventerò una persona importante in questo campo sarà solo grazie ad una solida preparazione, ma soprattutto grazie alla forza di volontà e a tanti sacrifici”. Nel frattempo Antonio si gode la settimana romana insieme ai suoi coetanei, e dopo le lezioni via alle gite per Roma e le serate a spasso tra i monumenti della città Eterna: “Summer Lab è apprendimento ma anche divertimento e con gli altri ragazzi mi sto divertendo nel tempo libero che abbiamo”. Un tempo ben speso che lo aiuterà a scegliere la sua facoltà universitaria.