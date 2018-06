Niente acqua: Gesesa attiva due autobotti in città Saranno attive a Capodimonte e in via Pizzella

Corre ai ripari Gesesa per assicurare acqua ai cittadini in questi giorni di interruzione idrica. Come si ricorderà infatti la Regione Campania ha comunicato che deve eseguire lavori urgenti e indifferibili di riparazione di una perdita sulla condotta DN 500 Torano – Biferno, sulla tratta Curti - Benevento, per la quale si rende necessaria la sospensione dell'erogazione idrica a Benevento e zona Torrepalazzo di Torrecuso. GESESA, pertanto ha dovuto sospendere l'erogazione idrica dalle 22 di ieri e fino alle 6 del mattino nella zona di Viale Mellusi e viale Atlantici e in altre zone del centro, mentre l'interruzione proseguirà fino alle 20 nella zona di Capodimonte, in Zona Asi e nelle contrade.

Per questo sono attivi due punti autobotti dalle 8 del mattino presso il Rione Capodimonte in Via Città Spettacolo e in Via L. Pizzella.

La GESESA si scusa per i disagi arrecati alle utenze, non dipendenti dall’attività di gestione, ed è come sempre, attenta e pronta ad intervenire per ogni situazione di emergenza che richieda il suo intervento immediato. Inoltre collegandosi al sito www.gesesa.it, alla pagina facebook e su tutti i social dell’Azienda, le informazioni relative a questa interruzione del servizio saranno disponibili in tempo reale.

Per qualsiasi altra informazione o emergenze e guasti è sempre attivo il numero verde 800 51717.