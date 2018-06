L'Arcivescovo Accrocca nomina nuovi parroci Per Santa Sofia, Sant'Agnese di San Giorgio e Lapio

L’arcivescovo mons. Felice Accrocca, in data 15 giugno 2018, ha nominato: il rev.do sacerdote don Nicola Filippo DELLA PIETRA, parroco di Santa Sofia in Benevento; il rev.do sacerdote don Salvatore SORECA, amministratore parrocchiale di Sant’Agnese e Santa Margherita in San Giorgio del Sannio (BN); il rev.do sacerdote don Francesco Luca RUSSO, parroco di Santa Caterina Vergine e Martire in Lapio (AV);