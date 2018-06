Feste rionali: igiene e sicurezza: 5 Stelle chiedono controlli Continuano le polemiche per lo stato in cui versa il Rione Mellusi durante la festa

Dopo l'allarme lanciato dall'associazione Altrabenevento, che con una nota aveva invitato le forze dell'ordine e gli Enti preposti a controllare il corretto posizionamento delle bancarelle posizionate per la festa del Sacro Cuore al Rione Mellusi, ed il controllo delle relative situazioni sanitarie, sulla questione con una nota sono intervenute anche le consigliere comunali del Movimento 5 Stelle, Anna Maria Mollica e Marianna Farese. “Con effetti per la festa in corso al Viale Mellusi e per le feste che seguiranno, si chiede l’intervento dell’Amministrazione Comunale ed delle altre Autorità preposte per il rigoroso rispetto delle regole esistenti in materia di occupazione di suolo pubblico, che non può significare furgoni sui marciapiedi con difficoltà di traffico pedonale e accesso ai condomini”.

Ed ancora, le esponenti a Palazzo Mosti per i 5 Stelle chiedono anche “la salvaguardia della salute e sicurezza pubblica” e per questo “si rendono necessari passi carrabili liberi, messa in sicurezza di cavi elettrici e fornelli, installazione di sufficienti bagni chimici che evitino l’uso improprio di spazi privati, predisposizione di misure antiterrorismo. Anche se non gradite a tutti, queste feste popolari si guadagnano la difesa per una consolidata tradizione e per l’autofinanziamento dei residenti, ma hanno l’obbligo del rigoroso rispetto di regole non aggirabili”.

Intanto in mattinata con una nota il sindaco Clemente Mastella ha annunciato che “la Polizia Municipale, in queste ore, sta intensificando l’attività di controllo al fine di verificare il regolare svolgimento della festa del Sacro Cuore che, fino a domani sera, domenica 17 giugno, interesserà la parte alta del Viale Mellusi e l’area limitrofa alla chiesa dei Cappuccini”.