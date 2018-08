Ponte chiuso, i cittadinii: "Va bene, ma si riapra presto" I beneventani sul San Nicola: "Facciano le verifiche e gli eventuali lavori, ma va riaperto presto

I disagi non mancano, le difficoltà sono notevoli per chi vive nella zona alta della città e utilizza quotidianamente il ponte san nicola per raggiungere casa. Ma i cittadini di Benevento intervistati ai microfoni di Ottochannel si dicono d'accordo con la decisione del sindaco Mastella di chiudere l'attraversamento anche alle auto in attesa di fare ulteriori verifiche sulla struttura. Una decisione, come si ricorderà, che il primo cittadino ha annunciato nelle ore immediatamente successive alla tragedia di Genova precisando la volontà di chiudere il Ponte di Benevento per consentire ulteriori e più approfondite verifiche sulla struttura. Lo stesso Mastella, anche attraverso i social, si era detto consapevole dei disagi, che risultano però necessari per garantire la massima prudenza.

"Va bene così - commentano gli automobilisti intervistati - certo i disagi sono tanti, con i camion che si bloccano o passano in città però se ci sono da fare verifiche va bene. L'importante è che poi venga riaperto".

Nonostante le difficoltà dunque tutti sono concorde sull'importanza di fare i controlli necessari, ma il timore è legato alla tempistica. In particolare per chi vive a Ponticelli, la paura è che si possa congestionare il traffico a causa dell'aumentato flusso di auto e mezzi pesanti. La speranza è che la chiusura del ponte sia per breve tempo. A breve infatti riapriranno anche le scuole, e una chiusura a tempo indeterminato sarebbe deleteria.