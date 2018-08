Due donne a capo delle istituzioni locali La UIl Avellino Benevento saluta con soddisfazione la nomina

La Uil Avellino Benevento, in occasione della ripresa delle attività istituzionali, dopo la brevissima pausa estiva, desidera porgere gli auguri sinceri di buon lavoro a due donne che sono state nominate ai vertici dell’ispettorato territoriale del lavoro di Benevento e del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento.

Si tratta rispettivamente di Lucia Veneri, napoletana, e Maria Angelina D’Agostino, 54 anni, di Benevento. D’Agostino aveva ricoperto già in passato il ruolo di funzionario presso la caserma di contrada Capodimonte. Promossa dirigente, dopo l’esperienza in Molise, tornerà nel Sannio dal prossimo 15 settembre come capo dei vigili del fuoco di Benevento.

“Credo che – spiega Fioravante Bosco (Uil Avallino Benevento) - il riequilibrio dei pesi a favore della leadership femminile è sostenuto proprio in nome del merito e delle competenze. Dopo l’esperienza di Paola Galeone, che ha guidato la prefettura di Benevento per quattro anni, arrivano altre due donne a capo di importanti istituzioni territoriali. Sono certo che faranno bene il proprio lavoro, e la Uil sarà al loro fianco per risolvere per il meglio i tanti problemi che giornalmente si riscontrano nella nostra piccola, ma grande Provincia”.

Redazione Bn