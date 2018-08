Sopralluogo sul ponte chiuso di Mastella e tecnici comunali A seguire riunione di Giunta per valutare le risultanze del sopralluogo

Prosegue l'attenzione del sindaco Mastella e della sua amministrazione sulla questione ponti a Benevento. Il primo cittadino ha infatti annunciato che domani sarà effettuato un primo sopralluogo sul Ponte San Nicola, chiuso al traffico, e sul ponticello di contrada Epitaffio, a seguire la discussione in Giunta relativa alle risultanze del sopralluogo e all'eventuale prolungamento della chiusura al traffico veicolare sul ponte costruito nel 1955 da Morandi.

Quanto emergerà dal sopralluogo e dai rilievi tecnici della mattinata e dalla successiva discussione in Giunta sarà spiegato alla cittadinanza in una conferenza stampa che si terrà subito dopo la riunione di Giunta a Palazzo Mosti.

Questa la nota inviata dal Comune: "Domani, alle ore 11, il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, il vicesindaco, Oberdan Picucci, e l’assessore all’Urbanistica, Antonio Reale, insieme alla struttura tecnica, effettueranno un sopralluogo presso il ponte San Nicola e presso il piccolo ponte di Contrada Epitaffio. Alle ore 12 i tecnici incontreranno la Giunta a Palazzo Mosti e a seguire si terrà una conferenza stampa in merito".