L'Asia ripulisce aree Piano Cappelle e San Chirico L'azienda per l'ennesima volta interviene dopo l'abbandono dei rifiuti nei giorni errati

Per l'ennesima volta gli operator dell'Asia sono intervenuti presso i punti di raccolta delle contrade Piano Cappelle e San Chirico per rimuovere i cumuli di rifiuti 'conferiti' nei giorni sbagliati dai cittadini ed evidentemente anche da persone che provengono da fuori Benevento.

Un intervento che arriva a distanza di soli due giorni dal precedente e che l'Asia ha effettuato ancora una volta nonostante le continue riprese fotografiche e video che hanno accertato come i rifiuti vengano abbandonati in giorni ed orari non stabiliti. Per quelle zone, infatti, l'azienda ricorda che i rifiuti vanno conferiti due volte a settimana, ovvero il mercoledì pomeriggio dalle 14,30 all e17,30 ed il sabato mattina dalle 7,30 alle 10,30.

Inoltre l'asia ricorda anche che da oltre tre settimane si trova a fare i conti con gli incendi che hanno interessato gli impianti in Campania dove vengono conferiti i rifiuti multimateriali. Una situazione che sta creando un'emergenza nell'organizzazione del servizio anche a Benevento. Nei prossimi giorni l'Asia collocherà postazioni fisse con cassoni di grandi dimensioni ed un servizio di vigilanza per 'beccare' gli incivili che gettano rifiuti fuori orario e non solo.