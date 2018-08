Caritas: nel 2018 esplode la povertà delle famiglie In aumento il numero di nuclei familiari che si rivolge alla Caritas

Dati in chiaroscuro per il primo semestre 2018 arrivano dall'Osservatorio Caritas. Diminuiscono i nuovi accessi, ma aumentano le famiglie che si rivolgono alla Caritas.

Il problema più evidente di chi si rivolge per i pasti o per problemi a pagare le bollette o l'affitto è la mancanza di lavoro, come spiega la Caritas nella nota che accompagna il report: "Nel semestre Gennaio-Giugno 2018, come si legge dal report dell’Osservatorio sulle Povertà della Caritas diocesana di Benevento, sono 748 le persone che si sono rivolte ai centri di ascolto diocesano, di cui 254 censite per la prima volta.

La maggioranza dei nuovi censiti risulta maschio e di nazionalità italiana (28,7%). Dal confronto con lo stesso periodo del precedente anno, si rileva una diminuzione dei nuovi censiti e un graduale pareggiamento della presenza di utenti italiani e stranieri.

Si registra un deciso incremento del numero di donne che si rivolgono alla Caritas diocesana, principalmente straniere, il cui numero si avvicina di molto a quello più consistente degli uomini di entrambe le cittadinanze.

Alto il numero dei coniugati che si rivolgono ai centri di ascolto diocesano (43,2%), in lieve e progressivo aumento percentuale sullo scorso anno. Questo dimostra l’attuale e graduale espansione del fenomeno povertà tra le famiglie.

A ripresentarsi con più frequenza sono gli assistiti di cittadinanza italiana che rappresentano il 65,2% del campione di riferimento (748). Tuttavia, dal confronto con lo stesso periodo dell’anno 2017, emerge una netta diminuzione in valore assoluto del numero di ritorni di utenti italiani (1.267 vs 1.714 del 2017), fenomeno mai osservato prima. Inoltre, si osserva un leggero rialzo anche del numero di separati, in particolare stranieri, i quali, in passato, venivano solo raramente contemplati in questa categoria.

Tra le maggiori richieste si osserva una netta prevalenza di problematiche relative alla mancanza di lavoro (22%), pari alla percentuale di bisogni legati a difficoltà economiche.

Risulta evidente che, pur avendo un’occupazione, spesso non si percepisce un reddito adeguato alle esigenze quotidiane proprie e, laddove sia presente, del nucleo familiare di appartenenza.

Rispetto ai primi sei mesi dell’anno precedente, sono in aumento anche la percentuale dei bisogni legati a disagi abitativi e familiari e quella riferita ai problemi di salute e detenzione/giustizia.

Pertanto, la percentuale più elevata di interventi riguarda la fornitura di beni e servizi materiali, pari al 69,4%. Seguono i contributi offerti come sussidi economici per il pagamento delle bollette (16%) e gli interventi relativi all’alloggio (8%).

I buoni Market erogati nel semestre gennaio-giugno 2018 sono stati 1.234 (379 in più rispetto al semestre 2017), di cui 807? erogati dalla Cittadella e 427? dai CdA Parrocchiali.

Il numero di pasti serviti dalla Mensa diocesana è stato in totale pari a 14.754?, di cui 7.212 ?consumati a tavola e 7.542? da asporto (in media 21 pasti al giorno consumati a tavola e 42 da asporto)."