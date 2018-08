Nave Diciotti. #LasciateliScendere, manifestazione a Benevento Corteo organizzato dal L@p Asilo 31 contro decisione ministro Salvini di non far sbarcare migranti

#LasciateliScendere. Questo il titolo della manifestazione in corso per le vie del centro storico di Benevento, organizzata da L@p Asilo 31. i manifestanti sono partiti alle 17.30 dal Teatro Comunale per “urlare a gran voce #LasciateliScendere, per contrastare la barbarie e la disumanità attuate dal Governo - incarnato a quanto pare esclusivamente da Matteo Salvini - riguardanti la questione della nave #Diciotti. Non si possono lasciare – spiegano dal L@p - in mare 150 vite umane.. Restiamo umani e mostriamo solidarietà ai fratelli migranti, ma contrastando in ogni modo e ad ogni costo la barbarie! #StayHuman”. Il corteo, seguito dagli agenti della Digos della Questura ha sfilato lungo le strade della città.

Una manifestazione pacifica che ha voluto mettere l'accento su quello che sta accadendo ormai da giorni prima in mare, poi nel porto di Catania dove è approdata la nave della Guardia Costiera Italiana Diciotti con 150 persone a bordo. Dinanzi il divieto tassativo di far sbarcare gli immigrati, imposto dal ministro dell'Interno Salvini, da più parti in Italia sono in atto proteste. Intanto oggi pomeriggio l'ufficio di Sanità marittima di Catania ha ordinato lo sbarco immediato dalla nave Diciotti di 11 donne e 5 uomini. Il gruppo è sbarcato per motivi sanitari e in questi casi non serve il via libera del Viminale.