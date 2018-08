In fiamme altro deposito rifiuti campano, problemi per Asia Nuovo incendio in un deposito di plastica a Maddaloni. Madaro: "Ridurre produzione rifiuti"

Ancora problemi per il conferimento dei rifiuti a causa di un nuovo incendio divampato in Campania. Ad annunciarlo è l'Asia, l'azienda che a Benevento si occupa della raccolta e lo smaltimento dell'immondizia.

In una nota l'azienda, guidata da Donato Madaro spiega che “alla già difficile situazione conseguente ai gravissimi danni subiti dallo STIR di Casalduni e all’incendio della piattaforma Di Gennaro dei giorni scorsi, si e’ aggiunto poche ore fa un ulteriore incendio che sta interessando un deposito di plastica a Maddaloni.

Tale situazione – rimarca l'Amministratore Unico della Società interamente partecipata dal Comune di Benevento - non fa che acuire i gravi problemi che l’Asia sta incontrando nel conferimento dei rifiuti, che avevano già indotto la società a segnalare nei giorni scorsi la seria possibilità di disservizi nella raccolta dei rifiuti.

Il Comune di Benevento e la stessa ASIA si sono attivati prontamente per individuare impianti alternativi cui conferire i rifiuti ma, a causa della carenza impiantistica nel territorio regionale, potrebbero verificarsi disservizi sia nella raccolta porta a porta che in quella presso gli ecopunti nelle contrade.

Si rinnova pertanto l'invito alla cittadinanza di ridurre il più possibile la produzione dei rifiuti, trattenendo in casa quelli non putrescibili, per i prossimi giorni.

Ci scusiamo per i disagi, non dipendenti dall’ASIA, la quale sta adottando ogni utile iniziativa per ridurre al minimo i disservizi, e confidiamo nella massima collaborazione della cittadinanza in momento di grave ed obiettiva difficoltà nella gestione del ciclo dei rifiuti in Regione Campania".