In pagamento i buoni libro dell'anno scolastico 2017/18 La comunicazione del Comune di Benevento

L’Ufficio Istruzione del Comune di Benevento comunica che sono in pagamento i Buoni Libro, per le scuole medie e superiori (Delibera n. 72 del 26 giugno 2018), relativi all’anno scolastico 2017-18 presso gli sportelli dell’Unicredit.

Sono altresì in preparazione gli atti per la presentazione delle domande per i Buoni Libro relativi all’anno scolastico 2018-19.