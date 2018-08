Cade e si frattura, paura per Sandra Lonardo Il sindaco Mastella annulla tutti gli impegni e corre al Rummo per starle accanto

La senatrice Sandra Lonardo è presso il pronto soccorso dell'ospedale Rummo di Benevento. Ha dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari del nosocomio beneventano dopo aver perso l'equilibrio mentre si trovava a casa sua. La senatrice ha tentato di attutire la caduta facendo resistenza con il braccio ma il polso non ha retto all'impatto.

Per quello che si sa, ha riportato una sospetta microfrattura. I medici del Rummo la stanno sottoponendo in questi minuti agli esami del caso per poi applicarle un tutore.

Per Clemente Mastella uno spavento ed una corsa all'ospedale che hanno fatto annullare tutti gli impegni assunti a palazzo Mosti, come la riunione con i sindaci sanniti sul tema della sicurezza sismica degli edifici scolastici, emergenza che lo ha visto impegnato per tutta la mattinata in registrazioni di appelli su emittenti nazionali.