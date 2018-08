Rifacimento ponte Serretelle, convocata conferenza dei servizi Messa in sicurezza. Il provvedimento del sindaco Mastella e dell'assessore Reale

Pubblicato l’avviso di Convocazione della Conferenza dei Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona per la ricostruzione del ponte che sovrasta il torrente Serretelle alla contrada Epitaffio di Benevento. Il Comune ha invitato le Soprintendenze archeologica ed ambientale. l’Autorità di Bacino, il Genio Civile , la Provincia di Benevento , l’Agenzia del Demanio, l’ASL , la GESESA, l’Assessorato alla mobilità e traffico del Comune di Benevento ed ha informato la Prefettura. Durante l'incontro si esaminerà la pratica relativa al rifacimento del collegamento tra la strada statale Appia e la strada comunale di collegamento con il vicino comune di San Leucio del Sannio con la relativa opera di attraversamento meglio nota come Ponte Serretelle. Gli Enti invitati possono chiedere integrazioni alla documentazione prodotta entro il 14 settembre ed il termine ultimo per la conclusione dello svolgimento della pratica è fissato perentoriamente al 17 dicembre.

L’elaborazione della progettazione definitiva è stata completata e in mancanza di richieste di integrazioni in sede di Conferenza, si affiderà la progettazione esecutiva e in breve si darà inizio ai lavori senza attendere il termine perentorio.

Si completa così lo sforzo che l’Amministrazione Comunale in carica ha posto in essere per rispondere celermente ed efficacemente alle esigenze dei cittadini della contrada Epitaffio in relazione al rifacimento di tale importante infrastruttura e alla messa in sicurezza dell’attraversamento fluviale, considerati i disagi causati dalla chiusura del ponte esistente.