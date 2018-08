"Il Fortore non sarà lasciato solo"… sarà vero? Il Comitato Civico Viabilità Negata: Per ora solo piccoli interventi di manutenzione

"Il Comitato Civico Viabilità Negata constata suo malgrado che, dopo mesi di attesa e speranza, la “solitudine” endemica di cui soffre persiste e rende ancora più agonizzante questo scorcio di fine estate". Così in una nota il comitato riaccende i riflettori sulla scarsa sicurezza della viabilità provinciale nel Fortore.

"Nei mesi scorsi - ricordano dal Comitato - sono stati effettuati dei piccoli interventi di manutenzione che già allo stato attuale non risultano sufficienti a garantire la sicurezza della viabilità: basti pensare al taglio della vegetazione ai lati delle strade effettuato a macchia di leopardo.

Alla luce di ciò il Comitato guarda con molta preoccupazione all’approssimarsi della stagione invernale. Infatti: manca ancora completamente la segnaletica verticale ed orizzontale, fortemente promessa durante gli incontri con l’ente Provincia ed unica guida nelle lunghe giornate e nottate di nebbia; le poche cunette ripulite sono state nuovamente occluse dai versamenti di fango alluvionale provenienti dai sovrastanti campi arati; alcune delle buche riparate si sono già riaperte mentre di nuove se ne sono formate.

Il Comitato continuerà a vigilare e denunciare tutte le mancanze riguardanti lo stato dei lavori di ordinaria manutenzione delle SP45 e 50. Auspica che le promesse fatte ed i fondi stanziati per tali strade non vengano distolti e dirottati altrove. In attesa dell’esito del bando regionale, nel quale sono stati inseriti i progetti per la SP45 e 50, il Comitato sollecita l’attuazione completa della messa in sicurezza delle strade in questione, affinché i Montefalconesi non siano costretti a vivere ancora nel disagio e nella drammatica precarietà discriminante".