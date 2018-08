Danneggiato "il ciucciotto", l'opera del maestro Nicola Pica L'artista ha ora rimosso l'opera mascotte della III edizione della BeneBiennale

Il maestro Nicola Pica ha rimosso dall’ingresso del Palazzo Paolo V la sua opera “il ciucciotto” di grandi dimensioni (2,5 m di larghezza e circa 2 m di altezza) che rappresenta “bisogno nutrirsi d’arte” e “l’arte cresce” in quanto è stata danneggiata e non poteva essere riparata in loco.

Il pennello che rappresenta la tettarella del ciucciotto nonostante fosse fissato con resine ed un’asse è stato staccato dalla sua base. Il rammarico del maestro per un gesto del genere che dimostra uno scarso rispetto per l’arte contemporanea.

Il ciucciotto come opera è stato comunque molto apprezzato e condiviso sui social. Sono state anche numerose le testate giornalistiche che hanno riservato attenzione a tale opera la cui maestria e simpatia avvicina l’arte al nostro quotidiano.

Il maestro ricorda che ha dovuto rimuovere l’opera nonostante la manifestazione BeneBiennale, chiuderà domani alle ore 18 la sua III edizione con la premiazione degli artisti in concorso.

La manifestazione ha visto un gran numero di artisti cimentarsi in opere sull’ambiente la cui organizzazione fatta dal direttore artistico Chiara Massini di Milano e dal curatore Maurizio Caso Panza è stata solidale per quanto accaduto. Il maestro Nicola Pica ringrazia per l’attenzione riservata all’arte contemporanea oltre alla BeneBiennale, “Città Spettacolo”, il direttore Renato Giordano e l’amministrazione di Benevento il Sindaco Clemente Mastella e l’Assessore alla Cultura Oberdan Picucci che hanno consentito di portare l’arte contemporanea nel cuore della città.