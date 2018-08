Chiusura distaccamenti per Stir, Conapo ricevuto in prefettura Dopo l'incontro servizio presso lo Stir con 5 unità di vigili del fuoco anziché 3

Questa mattina una delegazione del CoNaPo Provinciale Benevento composta dal Segretario provinciale Livio Cavuoto e della Segreteria Regionale CoNaPo Campania composta dal Segretario Regionale Antonio Tesone e dal vice segretario Massimo Iodice è stata ricevuta dalla dottoressa Ester Fedullo, Vicario del Prefetto di Benevento.

Al centro dlel'incontro chiesto dal sindacato autonomo dei vigili del fuoco “le attuali dotazioni organiche che non possono consentire un adeguato sistema di soccorso tecnico urgente alla popolazione. A maggior riprova di quanto da noi affermato – spiegano dal Conapo - si sono ricordati i casi in cui, causa di forza maggiore, si è stati costretti alla chiusura dei distaccamenti oltre alle recenti criticità dovute allo STIR di Casalduni. Solo l’elevata professionalità dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell’ordine – ha rimarcato Cavoto - hanno scongiurato nei giorni scorsi ben più gravi conseguenze in occasione degli incendi presso lo Stir dei rifiuti.

Siamo consapevoli che la riduzione di spesa e la nota scarsità di risorse non consentono, spesso, di utilizzare mezzi e uomini come sarebbe auspicabile e giusto ma siamo anche consapevoli che nulla si può barattare con al sicurezza dei cittadini del territorio e degli operatori della sicurezza, quindi ribadiamo l’incremento di almeno cinque unità presso lo STIR. Al termine dell’incontro con la nostra delegazione si è ringraziato ancora una volta la dottoressa Fedullo che ha recepito le nostre osservazioni”.

Subito dopo l’incontro in Prefettura il Conapo con tutte le altre Organizzazioni Sindacali è stato convocato dal dirigente del Comando Provinciale di Benevento per una riunione urgente sull’argomento. Il segretario Cavuoto ha ribadito ancora una volta la necessità di istituire esclusivamente un servizio presso lo Stir con 5 unità, anziché le 3 attuali.

Al termine dell'incontro con l'ingegnere Di Tullio, il comando ha accolto la richiesta ed ha predisposto il servizio con 5 unità.