Incuria nella zona di Pacevecchia, protestano i residenti Alcuni cittadini in polemica anche con il Comitato di quartiere

L'incuria al centro della protesta dei residenti del quartiere Pacevecchia di Benevento. Al centro dei malcontenti la situazione che permane da tempo nei pressi del viale Guido Dorso.

“Dopo diverse segnalazioni fatte mesi e mesi fa, e dopo aver avuto risposta con i soliti annunci pomposi da parte del Comune che sarebbe intervenuto prontamente, ad oggi c’è ancora una forte incuria e trascuratezza del verde pubblico ed ogni tanto si intravedono girovagare topi. Non a caso l’altro giorno, un’anziana residente, ha ucciso tre topini nel proprio giardino. Ora basta!”.

A denunciare la situazione sono diversi residenti alquanto stanchi di vivere in una zona che sta diventando una vera e propria foresta tropicale. Quindi lanciano un ulteriore allarme alle autorità competenti, Asl e Comune affinché si attivino – immediatamente – a risolvere tale problematica. “Speriamo si muovano ad intervenire - dice una residente -. Noi non vogliamo annunci propagandistici, ma i fatti”.

Alcuni residenti puntano il dito anche contro il Comitato di quartiere presieduto da Cosimo Galliano. “Non ci sentiamo rappresentati dal responsabile del Comitato... non difende gli interessi del quartiere. Abbiamo un campo di calcetto – rimarcano -, unica struttura di divertimento in zona, dove qualche mese fa è stato 'il palcoscenico' del sindaco Mastella, del presidente del comitato del quartiere, di alcuni amministratori comunali e di pochissimi residenti. Nel corso di questa ‘commedia’ il primo cittadino aveva annunciato che prima dell’estate la struttura venisse consegnata ad una cooperativa per poi metterla a disposizione dei ragazzi del quartiere. Ed invece, ad oggi nulla di tutto ciò. Anzi – denuncia invece la madre di alcuni bambini – l’altro giorno mentre i nostri ragazzi si divertivano nel campetto, con la porta di ingresso che è aperta 24 ore su 24, il comitato di quartiere ha fatto intervenire la Polizia Municipale che ha allontanato i nostri ragazzi che giocavano a calcio in modo tranquillo, adducendo che il campetto non fosse sicuro. Altri invece dicono che la struttura è collaudata e quindi pronta per accogliere i ragazzi. Quale è la verità? E’ sicura o non e’ sicura quella strututra? Non si sa. Lanciamo per questo un ulteriore appello al Comune: prima di tutto di far utilizzare il campo di calcio ai nostri ragazzi, poi di attivarsi per la pulizia delle strade e delle aiuole comunali e di derattizzare. Il quartiere – concludono i residenti – ne ha estremamente bisogno”.