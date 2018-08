Picucci: "Citta Spettacolo indiscutibile successo" Il vicesindaco al termine della XXXIX Edizione. Mastella ringrazia istituzioni

Il vicesindaco di Benevento, Oberdan Picucci, al termine della XXXIX Edizione di Benevento Città Spettacolo, che si è conclusa ieri sera con il concerto di Gigi D'Alessio, ha affermato: “La rassegna ha riscontrato un indiscutibile successo non solo in termini di presenze ma anche di gradimento dell’offerta proposta. Abbiamo immaginato un festival per tutti i gusti, nell’accezione positiva e coinvolgente del termine, puntando su un’offerta variegata in grado di riscontrare l’interesse di diverse tipologie di pubblico e così è stato: teatro con attori di fama nazionale e con la parallela valorizzazione di tante professionalità locali, musica di diverso genere, cinema, mostre, libri. Tutti gli eventi - ha spiegato Picucci - sono stati seguiti ed apprezzati. Migliaia e migliaia di persone di ogni età, ogni sera, hanno riempito le vie del centro in un clima di festa.

Il mio ringraziamento al Direttore Artistico Renato Giordano, che ancora una volta ha ricevuto il successo meritato, al personale dell’Assessorato alla Cultura, allo staff organizzativo e a chi ha permesso che tutto si svolgesse in piena sicurezza: polizia municipale, forze dell’ordine, soccorso sanitario.

Un innegabile successo che da una parte rappresenta la soddisfazione per l’impegno profuso, dall’altro è lo stimolo a lavorare sin da ora per la 40esima edizione”.

“Ringrazio il neo prefetto Cappetta per la sua disponibilità e la sua partecipazione attiva alla XXXIX edizione del Festival “Benevento Città Spettacolo”. Ringrazio il Questore Bellassai e la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco per l’ottima organizzazione che ha garantito un dispositivo di sicurezza che non ha avuto un minimo di difficoltà nel rapporto con coloro i quali, migliaia di cittadini ogni sera, hanno partecipato alla nostra manifestazione". Così invece il sindaco di Benevento Clemente Mastella che ringrazia anche "i tanti anonimi che hanno contribuito a rendere attraente e suggestiva “Città Spettacolo” che, com’è stato detto anche dagli artisti, ha reso Benevento uno spettacolo di città. Arrivederci alla 40esima edizione”.