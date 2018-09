Chiude il Seminario. Domani ultima messa domenicale Poche vocazioni: i seminaristi saranno spostati a Napoli. L'amarezza di "Noi per la Famiglia"

Domani, domenica 2 settembre 2018 verrà celebrata l’ultima Messa domenicale nel Seminario Arcivescovile di Benevento.

"Non per carenza di fedeli o di sacerdoti ma per la decisione degli ultimi mesi di chiudere la struttura in via definitiva, spostando i seminaristi a Napoli". Ad annunciarlo è Claudine Sassi Mazzini, presidente di "Noi per la Famiglia Benevento".

"Certo le vocazioni sono poche e i costi molto alti - spiega Sassi Mazzini - ma questa è un altra perdita grave per la città e di tutta la diocesi. Spiace molto vedere questa chiusura effettuata senza che la cittadinanza fosse stata chiaramente avvertita, e senza dar modo ai fedeli di proporre soluzioni alle notevoli spese della struttura che sembrano sia causa primaria di questa decisione.

Dopo la Scuola Allievi Carabinieri, la mancata Scuola di Magistratura ora un altra volta il Viale Atlantici perde un altro pezzo della storia dell’operosità della città e una possibilità di sviluppo.

Per non parlare del senso di smarrimento che ha pervaso le circa 200 persone che da moltissimi anni frequentavano regolarmente la celebrazione festiva nella sua chiesa, chiesa che accolse anche San Giovanni Paolo II durante la sua visita nella diocesi di Benevento.

Noi per la Famiglia è accanto ai fedeli e alle famiglie che si sentono smarrite da queste decisioni di cui non capiscono la causa ma di cui vivono le conseguenze con la perdita di un aiuto a vivere pienamente la loro vita spirituale. Famiglie che sono anche disponibili a cercare insieme ai loro pastori - conclude - soluzioni per non chiudere definitivamente la possibilità di far crescere vocazioni anche in questa diocesi, che dal 1567 ha sempre visto presente un seminario.

Nell’attesa di poter riaprire un dialogo in tal senso, saremo comunque presenti domani alla celebrazione delle 11.30 come moltissimi fedeli ancora una volta riuniti insieme per partecipare all’Eucarestia".