Muro pericolante Campo Coni: l'allarme di Io X Benevento Il manufatto sorretto da tempo solo da una puntellatura che doveva essere provvisioria

L'Associazione Io X Benevento annuncia di aver provveduto a protocollare, presso la Provincia di Benevento, una richiesta di accesso agli atti relativamente ad una particolare condizione che caratterizza parte del Campo Coni sito in via Duca D’Aosta nel popoloso rione Libertà.

In particolar modo, la richiesta dell’Associazione, “è stata sollecitata da alcuni residenti della zona stanchi – scrive il responsabile Giuseppe Schipani - di convivere con un pericolo evidente dopo anni di inerzia da parte della Provincia. Dalla fotografia che documenta lo stato dell’arte, è possibile rilevare – rimarca Schipani - un muro importante di contenimento che sta cedendo verso il marciapiede, luogo dove passeggiano migliaia di persone e passano tantissime automobili, soprattutto in concomitanza con le partite del Benevento calcio. Il muro, oggetto di intervento di ripristino da parte della Provincia di Benevento, viene sorretto da una struttura definita di “puntellatura” che di solito si applica in maniera provvisoria e che, invece, risulta presente da anni, rappresentando un serio problema per l’incolumità dei cittadini. Questa assurda condizione e la preoccupazione che vivono i cittadini ha spinto alcuni di loro ad invitare l’Associazione a verificare tutti gli atti, valutare ed eventualmente procedere ponendo la questione alle Autorità preposte”.