Incendio Stir. Nuovo vertice in Prefettura con i sindacati Le sorti dei lavoratori e e l'esecuzione dei lavori già programmati al centro della riunione

“Abbiamo chiesto alla Procura di autorizzare l'impresa che si era aggiudicata l'appalto di poter installare almeno l'impianto di videosorveglianza, compatibilmente con le indagini che sono in corso”. Così Fabio Solano, amministratore unico della Samte, la società partecipata interamente dalla Provincia di Benevento che nel Sannio si occupa di ritirare e smaltire i rifiuti di tutti i Comuni beneventani. Solano questa mattina ha partecipato ad una nuova riunione convocata in Prefettura per fare il punto della situazione sull'incendio appiccato una decina di giorni fa allo Stir di Casalduni. Un rogo di probabile origine dolosa che ha provocato un grave danno alle strutture e non solo. A partire dai 54 lavoratori - peraltro già assunti con un contratto di solidarietà – che ora rischiano la disoccupazione a causa dell'impianto fermo chissà per quanto tempo. I sindacati hanno chiesto alla Prefettura - presente il viceprefetto Ester Fedullo – il perchè la cassa integrazione sia stata chiesta solo per 43 dipendenti e non per l'intero organico.

Tornando ai problemi generati dall'incendio, Solano ha quindi annunciato di aver chiesto alla Procura, che coordina le indagini dei carabinieri sul rogo – di poter avviare i lavori che dovevano partire da contratta proprio oggi 3 settembre e avrebbero dovuto riqualificare lo Stir di Casalduni anche con l'installazione del sistema di videosorveglianza progettato proprio a causa dei numerosi attentati incendiari che nel tempo si sono susseguiti.

E sullo sgombero dei rifiuti bruciati che occupano sia il piazzale che i capannoni del centro di tritovagliatura, Solano ha anche annunciato: “Sono in fase di ultimazione le analisi dell'Arpac. Solo dopo che ci affideranno un 'codice rifiuto' potremmo avviare le pratiche per smaltire i rifiuti combusti, ovvero l'immondizia attaccata dal fuoco divampato nella struttura prima che venissero sottoposti a lavorazione”. Tutto questo per accelerare i tempi di ripristino degli impianti in modo da poter riattivare la filiera dei rifiuti nel Sannio.

AL.Fa

IN AGGIORNAMENTO