Mensa. Il Comune: disciplina spetta ai dirigenti scolastici “Panino libero”, il Consiglio di Stato respinge l’appello del Comune

Dopo che il Consiglio di Stato ha dichiarato nullo il regolamento del Comune di Benevento che impone la refezione scolastica agli alunni di materne ed elementari, da palazzo Mosti arrivano le prime reazioni relativamente alla nota questione del cosiddetto “panino libero” approvato oggi di fatto dai giudici.

“La decisione del Consiglio di Stato – spiegano dal Comune - non conforma tale diritto, ma ritiene, in concreto, che la disciplina dello stesso debba essere individuata dai singoli dirigenti scolastici, in coerenza con le esigenze di salubrità ed igienicità dell’attività in questione. Il Consiglio di Stato ha pertanto ritenuto che la disciplina regolamentare adottata dal Consiglio comunale di Benevento esuli dalle competenze dell’ente locale.

Il Comune di Benevento – in persona del dirigente pro tempore – ha quindi rimesso agli istituti scolastici tale sentenza invitando i rispettivi dirigenti a tracciare, nel rispetto delle attuali modalità di erogazione del servizio comunale a domanda individuale e d’intesa con il Dirigente Scolastico Provinciale, una disciplina comune del cosiddetto panino libero.

In questa prospettiva sarebbe auspicabile, sempre d’intesa con il Dirigente Scolastico Provinciale, l’attivazione di un Tavolo di concertazione tra i dirigenti scolastici al fine di individuare una disciplina comune per l’accesso ai plessi dei fruitori della refezione familiare, tenendo conto dell’esperienza maturata lo scorso anno, allorquando il servizio ha raggiunto livelli di qualità e efficienza tali da far registrare una media giornaliera di circa 1.200 pasti erogati, e al contempo anche delle criticità emerse durante la precedente sperimentazione del cosiddetto “panino libero”. Sempre secondo l’Amministrazione comunale, sarebbe altrettanto auspicabile che la suddetta disciplina salvaguardi l’igienicità e salubrità della connessa refezione comunale.