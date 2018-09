Panino in classe, Del Prete: "Chiarezza, ma la mensa funziona" L'assessore difende l'operato dell'amministrazione e la qualità del servizio

L'assessore alla pubblica istruzionbe del Comune di Benevento, Rossella Del Prete, interviene con una lunga nota sulla vicenda del panino libero in classe: "Il Consiglio di Stato si è finalmente espresso, con sentenza n. 5156/18, in merito alla questione del “panino libero”, respingendo il ricorso in appello del Comune di Benevento".

Ribadisce l'assessore: "A prescindere da ogni valutazione o interpretazione di tale sentenza, speriamo sia questo l’atto finale di una lunga e tormentata querelle tra Amministrazione Comunale ed una parte dei genitori delle scuole cittadine.

La decisione del Consiglio di Stato conferma, di fatto, la sentenza già emessa dal TAR a marzo scorso e puntualmente applicata nelle scuole cittadine. Nessuna nuova emergenza dunque, se non la necessità, richiesta con una certa chiarezza dal Consiglio di Stato, di salvaguardare l’autonomia dei Dirigenti Scolastici, ribadendo le loro responsabilità in merito al rispetto di esigenze di salubrità ed igienicità dell’attività in questione. Nulla di nuovo, era già così da tempo e ancor di più da marzo scorso, quando ripartì, su indicazione del TAR Campania il regime del “panino libero”.

"Regime", spiega Rossella Del Prete, "già sperimentato l’anno precedente su indicazione dello stesso Sindaco Mastella e che, almeno in quell’occasione, si rivelò fallimentare. In merito alla questione, il Comune di Benevento, in questi ultimi due anni, ha solo ottemperato ad uno dei suoi doveri principali: garantire servizi scolastici di qualità agli alunni delle Scuole primarie cittadine".

"Non possiamo dire che l’impresa non sia riuscita, nonostante corsi e ricorsi “storici” e giudiziari, pignoramenti, delibere e “contro delibere”, una quantità infinita di atti amministrativi e il tentativo, non facile, di instaurare un dialogo positivo, costruttivo e proficuo con tutti i cittadini di Benevento", sottolinea con disappunto l'assessore comunale.

"Tra questi va ricordato il personale della Scuola (compresi i tanti docenti in organico grazie all’attivazione del tempo pieno, comprensivo di quel tanto dissacrato tempo mensa/tempo scuola), i dipendenti della Mensa – rimasti per mesi senza lavoro e poi riassunti tutti dalla Ditta che ha rilevato l’appalto -, i tanti genitori (quelli desiderosi di un servizio di ristorazione scolastica regolare e controllato, e quelli che con forza hanno rivendicato il loro diritto a gestire personalmente l’alimentazione dei propri figli anche a scuola), i tanti dipendenti comunali costretti a lavorare sotto pressione per l’urgenza di produrre atti amministrativi utili più a far fronte ai ricorsi in tribunale che all’ordinaria attività amministrativa.

Il nocciolo della questione. L’Amministrazione Comunale, dunque, nel tentativo di salvaguardare i diritti di tutti, si è adoperata - per come ha potuto - per garantire anche il servizio di ristorazione scolastica, che resta un servizio a “domanda individuale”. Ciò non significa “garantire alla ditta appaltatrice gli incassi stabiliti nel capitolato d’appalto”, come qualcuno ha voluto frettolosamente semplificare, ma più semplicemente che, laddove la “domanda individuale” dovesse limitarsi a “pochi individui”, la sostenibilità economica dell’erogazione di tale servizio da parte del Comune verrebbe a cadere. Ciò impedirebbe ad un numero considerevole di genitori, decisamente più numeroso di quelli che hanno contestato con forza il famoso Regolamento, di fruire di un servizio utile, comodo, controllato e, dunque, di qualità.

La sentenza del Consiglio di Stato, nel ribadire l’autonomia dei Dirigenti Scolastici, non sembra limitare il loro potere di regolare il servizio di refezione scolastica sulla base dell’opzione del tempo pieno: quel tempo mensa, al momento, sembra restare un tempo scuola poco valorizzato. Eppure, educare i bambini ad un’alimentazione corretta sul piano igienico-nutrizionale, ad un comportamento che non è soltanto individuale, ma che diventa sociale e ricco di nuove e future implicazioni, resta, per quanto mi riguarda, una questione ampiamente disattesa dai vari attori di questa lunga e tormentata querelle, a livello locale così come a livello nazionale.

Oggi, il Comune di Benevento, può offrire un servizio di ristorazione scolastica pubblica, a basso costo e ad alto livello qualitativo, al quale lo scorso anno, nel pieno della tempesta di ricorsi, hanno aderito oltre 1.200 scolari. Con l’avvio del nuovo anno scolastico siamo ora pronti a ripartire, senza nuovi ritardi, il prossimo 1° ottobre. Le iscrizioni al servizio sono già aperte e grazie al contributo del Dirigente e dell’Ufficio Istruzione, siamo riusciti a potenziare il sistema di gestione informatica di tutti i servizi scolastici. Si è partiti proprio dalla mensa e da fine agosto le iscrizioni al servizio mensa possono essere fatte on line, direttamente da casa. Il sistema di rilevazione informatica dei dati semplifica e certifica anche il controllo dei vari pagamenti e, utilizzando un invio sincronizzato di sms direttamente ai singoli interessati, comunica facilmente avvisi, scadenze ed eventuali dimenticanze.

Domani, alla presenza del Sindaco Clemente Mastella e del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, dott.ssa Monica Matano, si terrà un tavolo di concertazione con tutti i Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi e i referenti dei Settori Istruzione e Lavori Pubblici del Comune di Benevento. Tutti i lavori di concertazione tra Amministrazione Comunale e Dirigenze Scolastiche hanno sempre beneficiato di un clima di grande collaborazione e non hanno mai sottovalutato il valore educativo del tempo pieno, così come non hanno mai minimizzato il valore occupazionale del sistema “tempo pieno”, determinante per il personale docente, ma anche per il personale mensa.

L’anno scolastico 2018-19 è ormai iniziato, ci prepariamo ad accogliere al meglio i tanti piccoli studenti che animeranno le scuole cittadine. A loro ed a tutto il personale della Scuola, l’augurio di un felice e gratificante anno scolastico, chiude l'assessore.