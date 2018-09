"Ospedale Rummo malato terminale: si convochi tavolo tecnico" La Cisl tuona sulla gestione del nosocomio sannita. "Il Sannio merita centro di eccellenza"

La Cisl Irpinia – Sannio e la federazione Cisl medici denuncia il grave stato in cui versa l’Ospedale Rummo di Benevento.

l'organizzazione Sindacale, unitamente alla propria federazione di categoria, in una nota a firma del segretario generale Mario Melchionna e del segretario Cisl Medici Pasquale Speranza, spiegano: “Da tempo si sta assistendo alla progressiva perdita di numerosi servizi che fino a qualche anno fa venivano erogati con grande gradimento degli utenti e degli operatori sanitari; l’Ospedale a tutti gli effetti poteva essere considerato un’eccellenza del territorio”.

Oggi invece la Cisl riaccende i riflettori sulla “carenza di personale sanitario ed amministrativo, chiusura di sale operatorie e di servizi, primari prestigiosi che chiedono trasferimenti ad altre strutture, insufficienti investimenti in tecnologie utili ad espletare i servizi delle varie unità operative, sono alcuni dei problemi che determinano un deterioramento dell’offerta di salute e che sono, a nostro avviso, frutto di politiche improvvide che continuano a “massacrare” le zone periferiche regionali, che sempre di più appaiono agli occhi di tutti figli di un Dio minore.

Il Nostro Ospedale – rimarcano dalla Cisl - sta diventando un malato terminale a causa di scelte gestionali improvvisate da parte di una dirigenza che non mostra un minimo di attenzione rispetto agli effetti devastanti che si sono prodotti con le decisioni assunte.

Cattiva gestione o esecuzione di mandati?

E’ per questo motivo che la Cisl IrpiniaSannio chiede a gran voce, ed in tempi brevissimi, l’apertura di un tavolo tecnico per tentare di affrontare e trovare, attraverso un sereno e costruttivo confronto tra le parti, le soluzioni più idonee utili a determinare una riqualificazione della struttura ospedaliera del capoluogo per ritornare ad essere riferimento per tutta la provincia.

La popolazione merita di riavere il proprio centro di eccellenza qualificato, efficiente ed attivo ed in grado di offrire soluzioni a chi è obbligato a rivolgervi per motivi di salute, e non costretta ad effettuare 'viaggi della speranza' per avere garantite prestazioni sanitarie indispensabili e salvavita”.