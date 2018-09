Elezioni Provincia: ecco le tappe per il rinnovo Procedura al via dal 21 settembre con la convocazione dei comizi elettorali e degli uffici

L’Unione delle Province d’Italia ha reso noti gli adempimenti con le relative scadenze temporali per il rinnovo elettorale degli Organi delle Province.

Il cronoprogramma è formulato sulla base del Decreto legge cosiddetto “Milleproroghe” che, al momento, è all’esame presso la Camera dei Deputati e, dunque, potrebbe essere modificato in sede di conversione. Tuttavia, poiché si avvicinano le scadenze, l’Upi ha inviato una apposita Circolare per precisare i passaggi elettorali.

Va, inoltre, tenuto presente che, a legislazione invariata e cioè se il “Milleproroghe” non verrà modificato, non si può parlare di “Election Day”: infatti, per quanto riguarda, ad esempio, la Provincia di Benevento, a differenza di altre, gli Amministratori comunali sanniti dovranno presentarsi alle urne ben due volte nel giro di pochi mesi per eleggere, dapprima, il Presidente, in quanto il suo mandato scade entro il 31 dicembre 2018 (e precisamente ad ottobre p.v.), e, successivamente, il Consiglio, la cui scadenza cade nel gennaio 2019.

Per il Presidente, le cui elezioni sono fissate dal “Milleproroghe” al 31.10.2018, mercoledì, queste, dunque, le tappe:

– entro il 21.9.2018 (venerdì) il Presidente della Provincia convoca i comizi elettorali e costituisce l’ufficio elettorale composto da dipendenti della Provincia;

– entro il 26.9.2018 (mercoledì) i Segretari comunali inviano all’ufficio elettorale della Provincia l’elenco degli Amministratori Comunali aventi diritto al voto al 35° giorno antecedente la votazione, anche ai fini del calcolo del numero minimo di sottoscrizioni a corredo delle candidature a Presidente della Provincia;

– entro il 1°.10.2018 (lunedì) l’Ufficio elettorale della Provincia pubblica il numero degli aventi diritto al voto. E’ prevista l’istituzione di un seggio elettorale, composto da personale della Provincia che seguirà le operazioni di voto e scrutinio. Sulla base delle attestazioni dei Segretari Comunali, l'ufficio elettorale della Provincia formerà la lista sezionale degli aventi diritto al voto. La consistenza definitiva del corpo elettorale, tuttavia, viene effettuata il giorno prima della votazione, a seguito di comunicazione dei Segretari comunali: questo perché potrebbero essersi verificati cambiamenti tra il 35° giorno antecedente ed il giorno prima della votazione (e cioè: surroghe, dimissioni efficaci, decadenza, ecc.). L’Ufficio elettorale predispone le schede elettorali e il materiale necessario. Le schede sono diversificate per colorazione in base alla fascia demografica dei Comuni, secondo la rilevazione dell’ultimo Censimento ufficiale della popolazione (9 ottobre 2011);

– dal ventunesimo giorno, 10.10.2018 (mercoledì) ore 8 – 20, al ventesimo giorno 11.10.2018 (giovedì), antecedenti le votazioni, ore 8 – 12 devono essere presentate presso l’Ufficio elettorale : le candidature alla presidenza, sottoscritte da almeno il 15% degli aventi diritto al voto. La norma prevede precisamente la documentazione necessaria a corredo delle liste;

- entro il 16.10.2018 (martedì), quindicesimo giorno antecedente le votazioni, l’Ufficio elettorale esamina le candidature, provvede all'ammissione o alla ricusazione delle stesse e, contestualmente, procede al sorteggio del numero d’ordine in base al quale i nomi dei Candidati sono riportati sulla scheda elettorale.

- entro il 23.10.2018 (martedì), ottavo giorno antecedente la votazione, le candidature alla presidenza, definitivamente ammesse, sono pubblicate nel sito internet della Provincia;

– entro e non oltre il 31.10.2018 (mercoledì) dalle ore 8 alle ore 20 si svolgono le votazioni per l’elezione del Presidente della Provincia di Benevento. Le operazioni di scrutinio possono essere avviate alla chiusura del seggio o rinviate alle ore 8,00 del giorno successivo. Quindi vengono proclamati i risultati.