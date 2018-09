Officina scarica rifiuti all'eco punto Piano Cappelle: multata L'intervento della polizia municipale. Sanzione per attività di Apice

Un'officina di Apice multata per aver sversato rifiuti preso l'eco punto, destinato esclusivamente ai residenti di contrada Piano Cappelle. A comunicarlo è il vicecomandante della polizia municipale di Benevento, Fioravante Bosco che con il capitano Giuseppe Calicchio hanno effettuato un controllo nell'area dove hanno rinvenuto rifiuti solidi urbani riconducibili all'attività di Apice ' invitata' alla rimozione dei materiali.

“Ritengo importante continuare a vigilare e multare i colpevoli di questo assurdo degrado ambientale – ha dichiarato il capitano Fioravante Bosco – poiché abbassare la guardia significherebbe incentivare lo sversamento in strada di ogni tipo di rifiuto. Un grazie va al capitano Calicchio e alla sua squadra per il prezioso lavoro che viene svolto a tutela della salute dei cittadini e contro il degrado ambientale”.