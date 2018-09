All'Asl di Benevento visita gastroentologica in tempi record L'Asl: prestazione richiesta ed erogata la mattina stessa

Alla Asl di Benevento le liste d’attesa per una visita ambulatoriale non solo rispettano e rientrano nei parametri dettati dalla legge, ma in alcuni casi le visite ambulatoriali e gli esami vengono erogati in tempi record.

E’ il caso di un cittadino di Puglianello che lunedì mattina ha prenotato una visita gastroentorologica presso il CUP della farmacia del proprio paese ricevendo, dopo circa un’ora, la visita richiesta dalla specialista del poliambulatorio di Cerreto Sannita, dott.ssa Rosamaria Bozzi.

Non si tratta di un caso isolato – commentano dalla direzione della Asl – e ne siamo soddisfatti. La nostra missione, come noto, è quella di avvicinare la sanità ai cittadini migliorandone la qualità. Ecco, dunque, il servizio di prenotazione presso le farmacie che sono diffuse capillarmente sul territorio provinciale e non costringono gli utenti a recarsi necessariamente presso gli sportelli dell’Azienda; ed ecco i tempi delle prestazioni che si accorciano anche grazie alla professionalità di medici e operatori che si adoperano quotidianamente per offrire una risposta sanitaria efficace ed efficiente”.