Sicurezza sismica. Mastella apre tutte le scuole ma... "Se dovessero emergere criticità dalle ricognizioni pronti a chiuderle tutte"

“Le scuole saranno tutte riaperte con l'avvio dell'anno scolastico, ma se dovessero emergere criticità dalle ricognizioni sulla sicurezza sismica, non esiteremo a chiuderle, anche tutte e 19 se necessario per la sicurezza”. Così il sindaco Clemente Mastella durante la conferenza stampa di questa mattina a Palazzo Mosti. Al centro dell'incontro il punto della situazione sulla sicurezza degli edifici scolastici di proprietà del Comune. Mastella fa il punto della situazione dopo aver incontrato ieri a Napoli il governatore della Campania, Vincenzo De Luca.

“Dall'incontro in Regione è emerso – ha spiegato il primo cittadino del capoluogo sannita – che per adeguare e mettere in sicurezza gli istituti occorrerebbero 4 miliardi di euro”. Una cifra enorme e non certo sostenibili, anche se solo in parte, dai Comuni.

“Intanto – ha precisato Mastella – se malauguratamente dovesse accadere qualcosa i responsabili penali siamo noi sindaci e questo francamente non è giusto”.

Tornando agli edifici sotto la lente d'ingrandimento, Mastella ha annunciato che le 10 ricognizioni antisisimiche su 19 scuole del Comune. “Gli esiti ancora non sono stati consegnati, ma per non creare allarmismo o altri problemi per ora le scuole le apriremo”.

Il sindaco ha poi però subito precisato: “Se dovessero emergere particolari criticità dalle ricognizioni, non esiterò a chiudere gli istituti, anche tutti e 19”.

In questo caso il primo cittadino ha già pensato ad un piano B. “Si faranno i doppi turni all'interno degli istituti idonei e se necessario chiederò agli enti proprietari di stabili come quello dell'Inps o del Seminario – che sta per chiudere - di usufruire di quelle strutture. In caso di opposizione da parte dei proprietari non esiterò a requisirle gli immobili liberi e disponibili.

Questa mattina intanto i tecnici comunali sono intervenuti presso la scuola Bosco Lucarelli dopo che la dirigente ha lanciato l'allarme su pericolose infiltrazioni d'acqua.

“La sicurezza sismica riguarda non solo le scuole ma tutti quegli edifici pubblici di proprietà del Comune”. Così Maurizio Perlingieri, dirigente dei lavori pubblici del Comune di Benevento. “Allo stato sui 19 degli edifici scolastici abbiamo in itinere 7 verifiche. Stiamo reperendo – ha annunciato - altri fondi affinchè la valutazione di sicurezza sia svolta su tutti gli edifici scolastici. Noi contiamo di chiudere il cerchio sulla relazioni di sicurezza di tutti 19 edifici entro l'anno prossimo".

