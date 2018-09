Caos Sanità. Mortuaruolo e Pizzuti lunedì da De Luca Il consigliere regionale ed il direttore generale del Rummo a Napoli per questione Sant'Agata

"La chiusura del Pronto Soccorso di Sant'Agata de' Goti va necessariamente evitata. È per questa indispensabile azione che ho richiesto al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca di fare proprie le preoccupazioni dei cittadini sanniti, del sindaco di Sant'Agata de' Goti e di tanti amministratori che hanno condiviso una comune azione di tutela". Così il consigliere regionale e Vicepresidente della Commissione Agricoltura della Campania, Erasmo Mortaruolo che aggiunge: "Il presidente ha quindi immediatamente accolto il mio appello attivandosi per programmare un incontro nel Sannio, da tenersi in tempi rapidi, per spiegare ai cittadini la verità.

A tal proposito terremo lunedì mattina un incontro (al quale parteciperà anche Renato Pizzuti, direttore generale dell'azienda ospedaliera San Pio ndr) preparatorio alla visita che si terrà nel Sannio. È importante non disperdere il lavoro di questi anni e confermare quanto abbiamo deciso soltanto pochi mesi fa nel salvaguardare la presenza del Dea di II Livello a Benevento e attivare quanto prima il Polo Oncologico a Sant'Agata de' Goti”.