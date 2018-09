Crollata panchina alla spina verde: "Lo avevo annunciato..." Il presidente del Cav torna sulle criticità strutturali degli arredi urbani

“Siamo stati facili profeti. Come temevo la panchina presso la spina verde (altezza mediateca via Bonazzi) che avevo segnalato su queste pagine, ha ceduto rompendosi i mille pezzi, come si vede dalle foto”.

L'ingegnere Carlo Principe, presidente del Centro aiuto alla vita di Benevento qualche giorno fa aveva lanciato l'allarme sulle criticità strutturali delle panchine installate lungo la Spina Verde al rione Libertà. Manufatti in pietra e marmo che si rompono non a causa dei vandali, come spesso ipotizzato, bensì, secondo il professionista, per un problema strutturale emerso nell'assemblaggio dei vari blocchi che non sarebbero fissati con perni in acciaio bensì solo attraverso particolari colle per il marmo. Il presidente del Cav aveva inviato delle foto di una lesione visibile sui materiali tra la seduta e lo schinale della panchina. Ebbene, ora quell'arredo urbano è crollato.

“La stessa era stata segnalata già oltre due mesi fa all'Assessore ai lavori pubblici e una settimana fa – spiega Principe - gli avevo inviato su WhatsApp anche la foto in cui si evidenziava lo scollamento dello schienale commentando: 'una panchina prossima al collasso'.

L'ho vista poco fa passando con l'auto – annuncia il presidente del Cav. Mi auguro che nessuno si sia fatto male.

Confesso di essere molto arrabbiato per questo incredibile, quanto irresponsabile, immobilismo di chi è preposto a intervenire. Per questo sto valutando seriamente di sporgere denuncia contro coloro che, ancorché avvertiti anche a mezzo stampa, hanno colpevolmente ignorato la mia segnalazione.

Colgo ancora una volta l'occasione per avvertire che ci sono altre decine di panchine dello stesso tipo che verosimilmente, a causa del cattivo assemblaggio dei grossi blocchi di marmo (come avevo spiegato domenica) di cui sono composte, faranno la stessa fine con possibili gravi infortuni. Esse vanno fissate al più presto con perni di acciaio”.