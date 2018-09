Social Film Festival ArTelesia 2019: pronto il bando Associazione Culturale Libero Teatro. Protagonista la diversità intesa come risorsa e ricchezza

Pronto il bando per l'undicesima edizione del Social Film Festival ArTelesia, concorso internazionale del Cinema Sociale per Scuole e Università, registi emergenti e professionisti. L'evento è promosso dall’Associazione Culturale Libero Teatro, con il patrocinio ed il sostegno di diversi Ministeri, Atenei ed Enti pubblici e privati.

La competizione internazionale da sempre rivolta alla partecipazione di lungometraggi e cortometraggi, quest’anno ospita nuovamente, come in precedenti edizioni, corti teatrali e video clip musicali.

Il tema dell’undicesima edizione è “POIKILÍA. Tu dici diverso, io dico unico”. Ancora una volta protagonista la diversità intesa come risorsa e ricchezza in una società che tende sempre più alla massificazione culturale e alla deriva sociale.

Il concorso si articola nelle seguenti sezioni: VIAGGI E PAESAGGI, in occasione dell’anno nazionale del TURISMO LENTO; IO MI APPARTENGO – rispetto della propria individualità, saper essere oltre ogni apparire, coltivare la propria libertà contro ogni dipendenza; INTEGRAZIONE – rispetto dell’identità etnica e culturale contro ogni forma di discriminazione: beyond cultural stereotypes CINELIBRIAMOCI – lavori ispirati ad opere della narrativa italiana e mondiale.

Per tutte le categorie è comunque previsto il tema libero. Il termine ultimo per l’invio dei lavori seguirà la seguente scansione temporale: Sessione autunnale: entro e non oltre il 15 novembre 2018 per le opere realizzate nell’anno 2018 - Sessione primaverile: entro e non oltre il 15 aprile 2019 per le opere realizzate da novembre 2018 ad aprile 2019.

Il Social Film Festival si articolerà in diversi eventi: Movie therapy: rassegna di film e cortometraggi presso le strutture sanitarie nel corso dell'anno, Social Film Festival School and University, concorso cortometraggi che vedrà protagonisti in qualità di Giurati migliaia di studenti, Drinkorto, rassegna di film e cortometraggi in diversi locali pubblici della città. L'evento conclusivo, previsto