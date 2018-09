Sopralluogo tecnico: ponte San Nicola resta chiuso | VIDEO Prima verifica della Commissione sull'opera dell'ingegnere Morandi : tempi lunghi per riapertura

Ponte San Nicola resta chiuso. La Commissione tecnica che ha effettuato un primo sopralluogo non ha raccolto elementi sufficienti per modificare la decisione assunta dal sindaco Mastella, all'indomani del crollo del ponte Morandi a Genova.

Coordinata dall'ingegnere Marisa Pecce, professoressa dell'Università del Sannio, la Commissione

ha effettuato i primi rilievi sul ponte, visionando anche lo stato dei piloni che sorreggono le travi.

Presente Maurizio Perlingieri, dirigente lavori pubblici del Comune di Benevento. I tecnici si sono avvalsi dell'ausilio di un drone per effettuare riprese nei punti più alti e nascosti.

La principale difficoltà sarà la scelta della società specializzata che dovrà certificare la staticità del ponte. Ne esistono pochissime in Italia e la complessità dell'intervento non determinerà tempi brevi. Il Comune ha già predisposto importanti modifiche della rete cinematica per adeguare il traffico cittadino.